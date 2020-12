Covid, migliorano le condizioni del 16enne. Trasferito al Cardarelli

E’ stato trasferito questa mattina, 14 dicembre, al Cardarelli di Campobasso, il 16enne di Termoli finito in Rianimazione al San Timoteo a causa del Covid-19. Le condizioni molto gravi del giovane avevano sconsigliato il trasferimento a Campobasso motivo per il quale il ragazzo era stato ricoverato presso la Rianimazione bassomolisana. All’arrivo in ospedale il suo quadro clinico era molto grave con una importante desaturazione. Già nella giornata di ieri, però, le condizioni stavano migliorando e questa mattina i medici hanno disposto il trasferimento presso il Cardarelli di Campobasso sempre nel reparto di Rianimazione.