Covid, meno positivi ma su pochi tamponi. Calano leggermente i ricoveri. Due i decessi refertati

Un bollettino che porrebbe far pensare ad una tregua. Ma risente, come sempre dopo ogni week end, dello scarso numero di tamponi processati. Oggi, lunedì 8 febbraio, si registrano ulteriori due decessi: non ce l’hanno fatta un ragazzo di 39 anni di Campomarino che si trovava in terapia intensiva (già comunicato ieri anche se non rientrava nel bollettino) e una donna di 86 anni di Frosolone che si trovava presso la casa di riposo di Sant’Elena Sannita.

Sembrerebbe allentarsi leggermente anche la pressione sul Cardarelli: si sono registrati due nuove ospedalizzazioni a fronte di 4 dimissioni. Pertanto i ricoveri attuali scendono a 79, di cui 69 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva.

I nuovi positivi, su appena 393 tamponi processati, sono 21, con una percentuale di positivi su tamponi pari al 5,3%. Oggi il centro più colpito risulta essere Campobasso con 6 contagi.

I nuovi positivi (21) sono:

1 Agnone

6 Campobasso

1 Campodipietra

1 Campomarino

2 Colle d’Anchise

1 Fossalto

1 Larino

1 Lupara

1 Montorio nei Frentani

1 Ripalimosani

1 San Giovanni in Galdo

2 San Martino in Pensilis

1 Termoli

1 Venafro

Oggi si registrano 68 guariti, pertanto gli attualmente positivi scendono a 1359, mentre i totali da inizio emergenza sono 8972.

I guariti totali sono 7318, i decessi 295.

In isolamento si trovano 1561 cittadini.