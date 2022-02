Covid, meno pazienti in Terapia Intensiva in Molise. Stabili quelli in area medica

Secondo i dati diffusi da Agenas, la media nazionale delle Intensive scende al 12% con il Molise appena un punto sopra, mentre l’occupazione dei reparti si attesta al 24%

Nelle ultime 24 ore, il tasso di occupazione dei reparti di area medica da parte di pazienti con Covid-19 è rimasto stabile in Molise con il 24%, lo stesso valore della media nazionale che è calato di un punto rispetto a ieri, 14 febbraio, in base ai dati diffusi dall’Agenzia Nazionale dei servizi sanitari regionali (Agenas). Stesso discorso in 6 regioni e province autonome: Campania (al 27%), Lazio (29%), PA Bolzano (21%), PA Trento (24%),Sardegna (25%) e Veneto (16%), mentre cresce in altre 5 quali Emilia Romagna (al 24%), Liguria (33%), Marche (30%), Sicilia (35%) e Umbria (31%).

Sul fronte della percentuale di posti letto in Terapia Intensiva occupati da pazienti con Covid-19, in Molise si scende al 13% rispetto al 12% della media nazionale. L’aumento si registra in 7 regioni: Abruzzo (al 14%), Pa Bolzano (8%), Puglia (13%), Sardegna (15%), Sicilia(14%), Toscana (15%), Umbria (9%), mentre il tasso scende in Emilia Romagna (al 13%), Liguria (11%), Marche (16%), Piemonte (12%). Stabile, invece, in Basilicata (al 6%), Calabria (15%), Campania (9%), Friuli Venezia Giulia (19%), Lazio (19%), Lombardia (9%), PA Trento (16%), Val d’Aosta (12%), Veneto (8%).

“La pandemia non è magicamente evaporata, ci siamo ancora dentro come dicono anche dall’Ecdc, ma l’altissimo tasso di vaccinazione e questa nuova variante ci mettono nella condizione di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento al Digital talk “Smart è chi smart fa”.