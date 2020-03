Covid, «mascherine e presidi di sicurezza nelle aziende metalmeccaniche»

La richiesta avanzata dalla Uilm Uil Molise. Guida: «Obiettivo contemperare l’interesse per la salute pubblica e la continuità delle attività produttive»

La richiesta è stata inviata non solo alla dirigenza nazionale della Fca ma anche a tutte le piccole e medie aziende del settore metalmeccanico con l’obiettivo di ottenere tutti quei presidi e quelle azioni per una maggiore sicurezza degli stabilimenti regionali. E’ questa l’iniziativa della segreteria regionale della Uilm Molise. Sotto la lente, ovviamente, l’emergenza Coronavirus e le praticamente nulle indicazioni che sono contenute nell’ultimo decreto che è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. L’obiettivo, come ribadito da Francesco Guida, è quello di «contemperare l’interesse per la salute pubblica e la continuità delle attività produttive». Di qui la decisione di sollecitare con urgenza «l’attivazione all’interno di tutte le fabbriche della nostra Regione dell’uso delle mascherine protettive a tutti i lavoratori soprattutto dove si lavora a stretto contatto, della sanificazione di tutte le aree di lavoro e degli autobus dei pendolari, dell’uso di dispenser disinfettanti in tutte le aree comuni (mensa/ spogliatoi) e del raddoppio dei cicli di pulizia in tutte le aree comuni degli stabilimenti. Soprattutto vista la rapidità con cui si sta propagando il virus una maggiore risolutezza da parte di tutte le aziende ad attivare tutte le misure di prevenzione in collaborazione con i rappresentanti sindacali di stabilimento. Questo perché sui luoghi di lavoro c’è grande inquietudine e mancanza di serenità. Tutti i lavoratori oltre al dovere di lavorare hanno anche il dovere di garantire la salute dei propri familiari». La difficoltà negli stabilimenti sarebbe quella di riuscire a mantenere il metro di distanza in un momento in cui «la richiesta di motori 8 valvole in Fca è alta e stiamo facendo meno cassa integrazione di quella che era prevista. Abbiamo attivato tutte le Rls di tutte le aziende dove siamo presenti per chiedere di attivare degli incontri segnalando le problematiche che sono generali con l’obiettivo di verificare quello che è attuabile in ogni stabilimento». Sotto la lente, come stanno evidenziando diversi lavoratori anche su Facebook, c’è anche la questione dei pendolari, persone che ogni giorno si devono spostare a bordo dei bus nei vari stabilimenti anche fuori regione. «La richiesta sarà quella di avere più mezzi a disposizione in modo da non far salire insieme 50 persone ma riuscire a mantenere la distanza di sicurezza».