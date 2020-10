Covid, Macron: «Siamo sommersi». Da venerdì in Francia scatta il lockdown

Francia in lockdown da venerdì, ma le scuole restano aperte. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron. In Francia e in Europa “siamo sommersi” dall’accelerazione del coronavirus: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel solenne discorso dinanzi alla nazione. In questo contesto, ha aggiunto, è più che mai necessario dare “un colpo di freno”. Bar e ristoranti saranno chiusi in Francia a partire da venerdì, quando scatterà il lockdown nazionale, “almeno fino al primo dicembre”. Contagi record nel Paese, con 69.854 nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, 767 decessi, 2821 ricoveri e 372 in terapia intensiva: è quanto è emerso dai dati Santé Publique France, a pochi minuti dall’intervento del presidente Emmanuel Macron dinanzi alla nazione.