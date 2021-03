Covid, lutto a Campobasso: morto l’ingegnere Leone Martino

Ennesima vittima del Covid nel capoluogo di regione. Nella giornata di ieri, oltre all’ex consigliere comunale Di Anna D’Anchise e al vigile Peppino Barone, è morto anche l’ingegnere Leone Martino, molto conosciuto in città. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per ricordare l’ingegnere molto conosciuto e stimato in città. Tra le sue tante passioni anche quella del Futsal. Martino infatti era un dirigente della Chaminade Campobasso, squadra di Calcio a 5. Proprio la Chaminade ha dedicato un post all’ingegnere scomparso prematuramente a causa del Covid. «Ci lascia un amico, un professionista amato e stimato, un dirigente prezioso. Ciao Leone, che la terra ti sia lieve. La Chaminade Campobasso si stringe intorno al dolore della famiglia Martino Un uomo colto e dai modi gentili, disponibilissimo e preparatissimo nel suo campo, un padre con gran senso della famiglia.