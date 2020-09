Covid, luci ed ombre: 7 positivi, ma ci sono due dimessi dal Cardarelli. Si svuota la terapia intensiva

Bollettino in chiaroscuro quello divulgato oggi, martedì 29 settembre, dall’Asrem per quel che concerne l’emergenza Covid in Molise. Cominciamo con le cattive notizie: su 504 tamponi processati, un numero considerevole rispetto ai giorni scorsi, sono stati individuati ben 7 nuovi casi di positività: il numero più alto degli ultimi giorni. I nuovi contagi sono 2 a Bojano e sono stati riscontrati in un centro d’accoglienza, 1 a Termoli (origine non nota), 2 a Larino appartenenti ad un cluster noto e 2 a Campobasso, anche in questo caso il cluster è noto.

E arriviamo alle notizie liete: oggi sono stati dimessi due pazienti dal Cardarelli che hanno superato il virus: si tratta del 60 enne che era in terapia intensiva e di una persona che era in malattie infettive. I ricoverati scendono a 4 si trovano tutti in reparto. La terapia intensiva torna ad essere Covid free. Oggi ci sono anche 3 guariti a Campolieto, appartenenti al cluster degli immigrati.

Gli attualmente positivi salgono a 146, mentre i totali da inizio emergenza sono 656 su un totale di 41728 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

I guariti sono diventati 486, mentre i decessi sono fermi a 24.

Le persone in isolamento sono 226.