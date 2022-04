Covid, l’Rt torna sotto 1 da inizio marzo: in Molise 790 nuovi casi e 10,6 ricoveri su 100mila abitanti

Pubblicati i dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità: l’incidenza di nuovi infetti su 100mila abitanti è maggiore in provincia di Isernia (894) rispetto a Campobasso (772)

In base ai dati emersi dal consueto monitoraggio settimanale curato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e dal ministero della Salute, questa settimana l’incidenza dei casi di Covid-19 in Italia risulta in calo, al pari dell’indice di trasmissibilità Rt, sceso a 0,96 (range 0,92-1,02), sotto la soglia epidemica di 1, come non accadeva dallo scorso marzo. In particolare, l’incidenza settimanale a livello nazionale scende a 675 casi ogni 100.000 abitanti (considerando il periodo 15-21 aprile) rispetto al valore di 717 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 4,2% (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 21 aprile) come la scorsa settimana (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 14 aprile). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 15,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 21 aprile) rispetto al 15,6% della rilevazione giornaliera del Ministero della Salute riferita al 14 aprile.

In Molise i nuovi casi registrati negli ultimi 7 giorni in relazione agli abitanti e la percentuale di positivi nel periodo in relazione ai tamponi e alle persone testate (vale a dire nuove diagnosi del giorno, esclusi i tamponi di controllo), sono 2376 con un’incidenza di 790,64 positivi su 100mila abitanti. Il numero dei ricoverati con sintomi (media e bassa intensità) e in terapia intensiva è 10,65 ogni 100mila abitanti, mentre a livello provinciale a Campobasso si registrano 1643 nuovi casi con 771,8 positivi su 100mila abitanti. Di contro, in provincia di Isernia, i nuovi positivi nell’ultima settimana sono stati 728 con un’incidenza di 894,18 casi su 100mila abitanti.