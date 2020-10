Covid, “lo sport è la cura non la malattia”, sport e ristorazione scendono in piazza

Sono scesi in piazza per protestare contro il Dpcm dello scorso 25 ottobre firmato dal presidente Conte i rappresentanti del mondo dello sport e della ristorazione, due delle categorie più colpite dalle nuove decisioni assunte per abbassare la curva epidemiologica del Covid che anche in Molise sta facendo segnare numeri preoccupanti. Una manifestazione nata all’indomani di quella di Roma con lo sguardo rivolto al Natale e alla preoccupazione per il nuovo lockdown che per più di qualcuno è nell’aria e potrebbe arrivare nelle prossime settimane. “Siamo disposti tutti a chiudere pur di lavorare a Natale”, hanno affermato i manifestanti che hanno protestato nel rispetto delle normative anti contagio. Sotto la lente anche il risvolto sociale per le famiglie e i bambini che non potranno frequentare le palestre, da sempre luoghi di aggregazione al pari delle scuole. “Nelle palestre abbiamo rispettato tutte le procedure che erano state emanate dal governo – ha affermato l’organizzatore Gianfranco Capurso – nelle palestre c’è la pulizia, l’igiene, ma combattiamo anche forme di bullismo tra i giovani. A loro dico di resistere perché torneremo nelle palestre”.

FOTO Indietro 1 di 7 Avanti