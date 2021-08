Covid, l’Iss: “Aumenta l’incidenza tra i bambini. Virus fino a 30 volte più letale tra non vaccinati”

Il tasso di ospedalizzazione dei non vaccinati è 7 volte più alto

Negli ultimi 30 giorni, si rileva come il 26,3% delle diagnosi di Sars-Cov2, il 40,7% delle ospedalizzazioni, il 61,3% dei ricoveri in terapia intensiva e il 62,1% dei decessi negli over 80 siano avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. Sono sempre i dati del rapporto di sorveglianza integrata dell’Iss, che riscontra come per i non vaccinati il tasso di ospedalizzazione sia oltre sette volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo.

Aumenta l’incidenza dei casi tra i bambini

Secondo il rapporto di sorveglianza settimanale dell’Iss, nell’ultima settimana è aumentata l’incidenza dei contagi da Covid fra i bambini nella fascia 0-9 con un’incidenza leggermente superiore a 50 casi per 100.000 abitanti. In linea con quanto osservato nella settimana precedente, l’incidenza nella fascia di età 10-19 è pari a 156 per 100.000 abitanti, nella fascia 20-29 è pari a 146 per 100.000 abitanti e nelle fasce 30-39 e 40-49 è pari rispettivamente a 79 e 56 per 100.000 abitanti.

Respinti i ricorsi degli operatori sanitari no vax sospesi

Respinti dal giudice di Bolzano i ricorsi presentati da quattro operatori sanitari dell’Alto Adige che erano stati sospesi dal servizio senza retribuzione, perché si erano rifiutati di effettuare la vaccinazione anti Covid. Intanto, altri 68 operatori sanitari sospesi hanno notificato all’Azienda sanitaria altoatesina un maxi-ricorso al Tar, la cui udienza è stata fissata per metà settembre.

Il punto sui vaccini

In Italia il totale delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale ha raggiunto più di 35, 4 milioni di persone (ovvero il 65,6% della popolazione over 12). Il totale delle somministrazioni al momento supera i 73, 5 milioni. Qui il report completo.

I dati del nuovo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità

I rischi maggiori nella fascia 60-79 anni, crollo anche dei ricoveri. Tra 40 e 59 anni solo 89 in ospedale su 7,3 milioni di immunizzati. L’allarme per i giovanissimi: molti sfuggono alla diagnosi. Qui tutte le informazioni che l’Iss ha diffuso ieri.