Covid, l’indice di contagio sale ancora in Italia. In Molise è sceso a 0,89

Ancora in discesa, per la seconda settimana di fila, l’indice di contagio in Molise che ora si attesta a 0,89 dopo essere stato per alcune settimane il più alto d’Italia.

L’Iss nel monitoraggio settimanale segnala che nel periodo 8 – 21 dicembre l’indice di trasmissibilità Rt medio è stato pari a 0,93, in lieve aumento nelle ultime tre settimane. “L’epidemia in Italia si mantiene grave ancora a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali”, si legge. “Tre regioni hanno un Rt puntuale maggiore di 1 e altre 3 hanno un valore che sfiora l’1. La Regione Veneto oltre ad un Rt puntuale maggiore di uno si accompagna ad una incidenza particolarmente elevata”. Anche Liguria e Calabria hanno un Rt puntuale maggiore di 1, compatibile con uno scenario tipo 2. Questo “desta particolare preoccupazione e pertanto si esorta a considerare di applicare le misure previste, per i livelli di rischio attribuiti, anche alla fine di queste festività“.

Altre tre Regioni (Basilicata, Lombardia e Puglia) lo superano nel valore medio e altre tre lo sfiorano (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche).

Gli indicatori dell’Rt puntuale aggiornati al 29 dicembre sono:

Abruzzo 0,65

Basilicata 1.09

Calabria 1.09

Campania 0.78

Friuli Venezia Giulia 0.96

Lazio 0.84

Liguria 1.07

Lombardia 1

Marche 0.99

Molise 0.89

Piemonte 0.71

Bolzano 0.76

Trento 0.71

Puglia 1

Sardegna 0.78

Sicilia 0.93

Toscana 0.79

Umbria 0.8

Valle d’Aosta 0.83,

Veneto 1.07

Nella settimana 21-27 dicembre “si osserva una diminuzione generale del rischio, principalmente dovuta a una lieve riduzione nei tassi di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e aree mediche”. I tassi di occupazione sono “sotto la soglia critica a livello nazionale per la prima volta dalla fine di ottobre”, anche se ancora 10 tra regioni e province autonome hanno un tasso sopra la soglia critica. Per ora, scrive l’Iss, “è complesso prevedere l’impatto che potrebbe avere il periodo di feste natalizie, tuttavia le aumentate mobilità e interazione interpersonale tipica della socialità di questa stagione potrebbero determinare un aumento rilevante della trasmissione di Sars-CoV-2. Questo comporterebbe un conseguente rapido aumento dei casi a livelli potenzialmente superiori rispetto a quanto osservato a novembre in un contesto in cui l’impatto dell’epidemia sugli operatori sanitari, sui servizi e sulla popolazione è ancora significativamente elevato”.