Covid, l’incidenza sale al 5% nelle ultime due settimane: 2226 positivi su 100mila abitanti

I dati della Fondazione Gimbe sono stati elaborati nel periodo dall’1 al 14 marzo. Crescono del 14% i pazienti ricoverati in area non critica

Cresce di quasi il 5% l’incidenza dei nuovi casi di Covid in Molise con un’incidenza tra 1000 e 1500 ogni 100mila abitanti e con 2226 positivi ogni 100mila abitanti. Sono i dati elaborati della Fondazione Gimbe che si riferiscono alle ultime due settimane (1 – 14 marzo).

Invece, secondo Agenas, in Molise (+14%) e in altre nove regioni l’occupazione dei posti nei reparti di area non critica da parte di pazienti Covid, mentre resta stabile al 13% a livello nazionale. È quanto si legge dal rapporto di ieri, 14 marzo, in cui si evince anche che l’occupazione delle intensive resta stabile al 5%, contro il 34% di un anno fa.

Intanto, il virologo americano Fauci ha avvisato che “Omicron 2 sta diventando dominante, è ormai arrivata al 60% dei casi nel mondo”. Impennata di focolai in Cina, con oltre 3.000 trasmissioni domestiche nella provincia di Jilin, da ieri ufficialmente in lockdown. Risale la curva anche in Italia”. Intanto il ministro alla Salute, Roberto Speranza ha aggiunto: “Cautela, la pandemia non è scomparsa”.