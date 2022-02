Covid: l’impatto sulla società

di Valeria Di Vita

La diffusione del SARS-CoV-2 e i primi sconvolgimenti sociali

Il 31 dicembre del 2019 le autorità cinesi riferiscono all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l’esistenza di diversi casi di una malattia polmonare ancora sconosciuta. Per limitare la diffusione le autorità hanno introdotto l’isolamento degli abitanti e l’obbligo della mascherina. Il 30 gennaio l’Italia inizia a prendere le prime contromisure per arginare l’epidemia. Il governo decide la sospensione di tutti i collegamenti aerei con la Cina.

Il giorno seguente, in Italia sono registrati i primi due casi ufficiali di COVID-19.

Le misure sanitarie per fronteggiare l’epidemia

In Italia gli effetti dovuti al Coronavirus hanno creato un’emergenza sanitaria che ha costretto a dichiarare lo stato di emergenza dal 31 marzo 2020.

A causa dell’epidemia, sono stati emanati diversi decreti e ordinanze regionali per contenere la diffusione del virus.

Nell’ambito sanitario, i decreti legge hanno disposto un incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. Inoltre tramite il fondo per le emergenze nazionali, il decreto Cura Italia ha finanziato l’acquisto di attrezzature specifiche per la cura di pazienti COVID-19. Nelle zone più colpite hanno finanziato i reparti di terapia intensiva e costruito nuove aree sanitarie temporanee sia all’interno che all’esterno delle strutture di ricovero.

Con riferimento all’assistenza ospedaliera, è nato un modello di cooperazione interregionale coordinato a livello nazionale, coinvolgendo le strutture pubbliche e private accreditate con redistribuzione del personale, come medici e infermieri, da concentrare soprattutto nei reparti di terapia intensiva e sub intensiva. In linea con tali misure, è stata potenziata l’assistenza domiciliare integrata – ADI, con lo scopo di intensificare le prestazioni domiciliari.

Il COVID-19 e l’impatto sui lavoratori

Le misure di lockdown nel tentativo di arginare la pandemia hanno portato ad una chiusura dei luoghi di lavoro in tutto il mondo. Tutto ciò ha avuto delle ripercussioni evidenti: secondo Eurofound solo nel mese di aprile 2020 il 5% dei lavoratori europei ha perso il lavoro, mentre il 23% ha temporaneamente sospeso la propria attività lavorativa. Sono soprattutto gli uomini under-35 quelli ad aver risentito maggiormente della crisi, perdendo l’occupazione o registrando un arresto dell’attività lavorativa. Inoltre il 16% degli intervistati ha dichiarato di temere di perdere il proprio posto di lavoro nel prossimo futuro.

Lo smart working è divenuto uno strumento molto diffuso allo scopo di contenere la diffusione del Coronavirus e, allo stesso tempo, garantire la tenuta economica mondiale e europea.

Nonostante siano passati più di due anni dall’inizio della pandemia, ad oggi non siamo ancora riusciti a tornare alla normalità. Le ripercussioni sociali sono evidenti tutt’ora, soprattutto nell’ambito lavorativo ed economico della nazione. Si spera di uscire da questa situazione il più presto possibile.