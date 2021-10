Covid, lieve risalita dell’Rt: il Molise passa da basso a rischio moderato

Un lieve aumento dell’indice Rt in Italia, salito da 0,83 a 0,85. Prosegue, invece, il calo dell’incidenza, scesa a 29 casi settimanali per 100mila abitanti contro i 34 casi della settimana precedente. Scende il numero delle Regioni a rischio moderato: da 4, questa settimana sono 3 (Marche, Molise e Valle d’Aosta), mentre il resto d’Italia resta ancorato a un rischio basso. Questi i dati salienti contenuti nella bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute ora all’esame della Cabina di regia riunita venerdì mattina.

Diminuisce l’incidenza

Diminuisce ancora l’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid: 29 per 100mila abitanti nella settimana 4 -10 ottobre, rispetto ai 34 della scorsa rilevazione (27 settembre- 3 ottobre). Nel periodo 22 settembre – 5 ottobre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85 (range 0,82 – 0,87), al di sotto della soglia epidemica e in leggero aumento rispetto alla settimana precedente quando segnava 0,83.

Tre regioni a rischio

Tre Regioni (Marche, Molise e Valle d’Aosta) risultano questa settimana classificate a rischio moderato, rispetto alle 4 della scorsa settimana (Basilicata, Valle d’Aosta, province autonome di Trento e Bolzano). Le restanti 18 Regioni e Province autonome risultano classificate a rischio basso. Due Regioni riportano un’allerta di resilienza legata ai servizi sanitari territoriali (Provincia autonoma di Bolzano e Sardegna).

Tasso di ospedalizzazione in discesa

Scende ancora questa settimana il tasso di occupazione in terapia intensiva: è infatti pari al 4,1%, , rispetto al 4,8% della scorsa settimana, con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 433 (5ottobre) a 370 (12 ottobre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce invece al 4,6% (la scorsa settimana era al 5,1%). Il numero di persone ricoverate in queste aree è in calo da 2.968 ( 5 ottobre) a 2.665 (12 ottobre).

Variante Delta resta dominante

Nel monitoraggio si evidenzia come sia in diminuzione il numero di nuovi casi di Covid-19 non associati a catene di trasmissione (4.551 contro i 5.903 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è invece in lieve aumento (34% contro il 33% la scorsa settimana). È stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (47% vs 47%). Gli esperti dell’Iss e del ministero della Salute sottolineano come la variante Delta rappresenti la quasi totalità dei casi in Italia e come sia dominante nell’intera Unione Europea. Una variante associata ad una maggiore trasmissibilità – si legge nel docimento – e pertanto si raccomanda una più elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria, in particolare nelle categorie a rischio.