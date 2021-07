Covid, lieve risalita dei contagi e nuovo focolaio a Guglionesi. Oggi nessun guarito

Lieve risalita dei contagi con un nuovo cluster scoppiato a Guglionesi. Risale, di conseguenza, anche l’indice di positività. Gli altri indicatori continuano ad essere, fortunatamente, tutti rassicuranti.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 10 luglio, non sono emersi decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 492.

Non ci sono stati trasferimenti, non si registrano ricoveri e nemmeno dimessi. Pertanto resta sempre un solo paziente ricoverato al Cardarelli nel reparto di malattie infettive.

Oggi si registrano 7 contagi su 346 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi pari al 2%.

I nuovi positivi (7) sono:

1 Bojano

5 Guglionesi

1 Termoli

Ogig non si registrano guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 61, mentre i totali da inizio emergenza sono 13.763.

I guariti totali sono 13.196, i decessi 492.

In isolamento si trovano 1.894 cittadini.