Covid, l’esperienza di un campobassano che lo ha sconfitto: “E’ stato sconvolgente”

Flavio ad inizio marzo è arrivato a Campobasso e si è responsabilmente messo in isolamento. Poi la febbre a 40 e le difficoltà respiratorie, la corsa in ospedale, la paura, fino alla vittoria. “Quando la dottoressa mi ha detto della positività è stato un duro colpo”.

“Ho sentito la vicinanza fraterna del sindaco Gravina che non conoscevo, ma dalle altre istituzioni nessun appoggio”.

L’esperienza, le sensazioni e la fase 2 raccontate da chi il Covid lo ha visto in faccia. E lo ha battuto.

