Covid, l’epidemia si estende su tutto il territorio: altri 26 contagi e nuovo ricovero al Cardarelli

Tasso di positività al 4,2%: un dimesso dall’ospedale e 12 guariti

Situazione tutto sommato stabile, nel suo costante peggioramento, sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Il tasso di positività si mantiene altoe purtroppo si registra l’ennesimo ricovero al Cardarelli.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, venerdì 26 novembre, non si registrano decessi: i morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 503.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma c’è un nuovo ricovero: un paziente di Isernia si è aggravato e per lui è stata necessaria l’ospedalizzazione. Oggi si registra anche un dimesso: un paziente di Isernia ha superato la malattia ed ha lasciato il Cardarelli.Pertanto i ricoverati totali restano 12, di cui 11 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 12 ricoverati, 8 non sono vaccinati, 1 ha sola una dose, 2 hanno due dosi, e 1 ha tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 26 nuovi casi su 617 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 4,2%.

I nuovi positivi (26) sono:

2 Campobasso

1 Casacalenda

1 Castelmauro

2 Cercepiccola

1 Colli al Volturno

4 Guglionesi

3 Isernia

1 Larino

1 Macchia Valfortore

1 Montenero di Bisaccia

Montorio nei Frentani

1 Rionero Sannitico

1 Rotello

1 San Giuliano del Sannio

1 Sepino

3 Termoli

1 Tufara

I guariti di giornata sono 12 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 429, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.180.

I guariti totali sono 14.234, i decessi 503. In isolamento si trovano 2.575 cittadini.