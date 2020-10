Covid, “l’epidemia accelera”: Rt nazionale a 1,17, in Molise indice più basso con 0,83

In Italia si assiste a una accelerazione nella evoluzione dell’epidemia ormai entrata in una fase acuta con aumento progressivo nel numero di casi, evidenze di criticità nei servizi territoriali ed aumenti nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica che rischiano, in alcune Regioni e Province autonome, di raggiungere i valori critici nel prossimo mese.

A scriverlo, nel monitoraggio settimanale, sono l’Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute. Il virus oggi circola in tutto il paese, e i nuovi dati evidenziano importanti segnali di allerta legati a un aumento della trasmissione. Nel periodo 24 settembre – 07 ottobre 2020, l’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,17. Nella settimana dal 5 all’11 ottobre è stato osservato un forte incremento dei casi, che porta l’incidenza negli ultimi 14 giorni a 75 per 100 mila abitanti contro i 44,37 per 100 mila abitanti nel periodo dal 21 settembre al 4 ottobre. Nello stesso periodo, il numero di casi sintomatici è quasi raddoppiato: 15.189 casi sintomatici nel periodo 28/9-­11/10 contro gli 8.198 casi sintomatici nel periodo 21/9-­4/10.

Sono stati riportati complessivamente 4.913 focolai attivi, di cui 1.749 nuovi, entrambi in aumento per l’undicesima settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 3.805 focolai attivi di cui 1.181 nuovi). Sono stati riportati focolai in quasi tutte le province (102 su 107). La maggior parte di questi focolai continua a verificarsi in ambito domiciliare (80,3%). Si mantiene stabile la percentuale dei focolai rilevati nell’ambito di attività ricreative (4,2% vs 4,1% la settimana precedente). Ma, rilevano l’Iss e il ministero, «questa settimana sono in aumento i focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico, ma la trasmissione intra-­scolastica rimane complessivamente una dinamica di trasmissione limitata: 3,8% di tutti i nuovi i focolai in cui è stato segnalato il contesto di trasmissione. Tuttavia, le attività extra-­scolastiche possono costituire un innesco di catene di trasmissione laddove non vengano rispettate le misure di prevenzione previste».

Quindi l’Istituto superiore di sanità e il ministero della Sanità fanno appello alla popolazione «di rispettare con coscienza e precisione tutte le norme di precauzione previste (in particolare il distanziamento fisico e l’uso corretto e appropriato delle mascherine) e di evitare quanto più possibile situazioni che possano favorire la trasmissione quali aggregazioni spontanee e programmate per evitare un ulteriore peggioramento che potrebbe richiedere restrizioni territorialmente diffuse».

L’Rt — l’indice che misura la trasmissione del contagio — torna, a livello nazionale, sopra quota 1.

Ecco i dati di Rt a livello regionale e l’incidenza media per 100 mila abitanti.

Abruzzo: Rt 1.18 , incidenza 391 su 100.000

Basilicata: Rt 1 , incidenza 175 su 100 mila

Calabria: Rt 0.94, incidenza 117 su 100 mila

Campania: Rt 1.29, incidenza 324 su 100 mila

Emilia Romagna: Rt 1.12, 851 su 100 mila abitanti

Friuli: Rt 1.24, 433 su 100 mila abitanti

Lazio: Rt 1.14, 350 su 100 mila abitanti

Liguria: Rt 1.02, 1004 su 100 mila abitanti

Lombardia: Rt 1.15, 1136 su 100 mila abitanti

Marche: Rt 1.14, 569 su 100 mila abitanti

Molise: Rt 0.83, 260 su 100 mila abitanti

Bolzano: Rt 1.32, 769 su 100 mila abitanti

Trento: Rt 1.15, 1195 su 100 mila abitanti

Piemonte: Rt 1.39, 901 su 100 mila abitanti

Puglia: Rt 1.14, 247 su 100 mila abitanti

Sardegna: Rt 1.1, 287 su 100 mila abitanti

Sicilia: Rt 1.23, 191 su 100 mila abitanti

Toscana: Rt 1.28, 460 su 100 mila abitanti

Umbria: Rt 1.4, 382 su 100 mila abitanti

Valle d’Aosta: Rt 1.53, 1177 su 100 mila abitanti

Veneto: Rt 1.15, 656 su 100 mila abitanti