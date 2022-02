Covid, lento miglioramento: 114 casi e tasso di positività al 10%. Muore 78enne

Situazione stabile al Cardarelli dove ci sono 31 pazienti

Situazione in lento miglioramento in Molise sul fronte dell’emergenza Covid: calano i nuovi casi, così come il tasso di positività. Situazione stabile al Cardarelli dove si trovano 31 pazienti ricoverati per il virus.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, domenica 20 febbraio, si registra un decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 78 anni di Cerro al Volturno che era ricoverato nel reparto “anziano fragile”.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 563.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti ma c’è un nuovo ricovero: un paziente di Sesto Campano si è aggravato ed ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali restano 31, di cui 14 in Malattie Infettive, 13 nel reparto “anziano fragile” e 4 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 31 ricoverati, 9 non sono vaccinati, 3 hanno una dose, 4 hanno due dosi e 15 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 114 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1106 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che scende al 10,3%.

I nuovi casi (114) sono:

Oggi si registrano 7 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 7.205. I totali da inizio emergenza sono 37.047.

I guariti totali sono 29.265, i decessi 563. In isolamento si trovano 3.507 cittadini.