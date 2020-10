Covid, l’elenco delle scuole chiuse in Molise. Si aggiungono altri comuni

Campobasso, Isernia, Montenero di Bisaccia, San Martino in Pensilis, Venafro, Montaquila, Sesto Campano e Castelpetroso. Sono, al momento (lunedì 12 ottobre), otto i comuni che hanno disposto la sospensione delle attività didattiche in alcuni istituti in seguito a casi di positività al Covid.



A Campobasso resterà chiusa sino a domani la scuola di Mascione, ubicata presso i locali di via Giovannitti, in seguito al contagio di un’insegnante. Si sta provvedendo ad effettuare i tamponi alle tre classi interessate per un totale di 40 alunni.

Ad Isernia dopo la positività di uno studente, di un docente e di una collaboratrice amministrativa della scuola media “Andrea d’Isernia”, da domani, 12 ottobre al 14 ottobre il sindaco D’Apollonio ha deciso di sospendere le lezioni presso l’edificio scolastico “Nuovo Polo” di via Umbria. Sospese le attività amministrative in presenza presso la segreteria distaccata dell’ex scuola “San Giovanni Bosco” di corso Garibaldi. I locali dei due plessi saranno sanificati. Inoltre è stato riscontrato un nuovo caso presso il Liceo Linguistico “Cuoco” e pertanto sono state sospese le lezioni in presenza per la classe interessata in attesa dell’effettuazione dei tamponi.



A Montenero di Bisaccia domani, 12 ottobre, resterà chiusa la scuola primaria di piazza della Libertà. Un bambino è risultato positivo. La sindaca Contucci specifica che non ha utilizzato lo scuolabus. I compagni di classe del bambino seguiranno tutti i protocolli previsti. In via precauzionale sono stati attuati alcuni casi di quarantena. Rinviate le prime comunioni (previste oggi) dei bambini che sono stati a stretto contatto con il piccolo risultato positivo



A Montaquila dopo un nuovo caso di contagio comunicato ieri dall’Asrem, il sindaco Ricci ha disposto la chiusura per domani di tutte le scuole. Saranno sanificati i locali degli edifici scolastici e lo scuolabus.

A San Martino in Pensilis, dopo il contagio di un bimbo, in via cautelativa e in attesa degli esiti dei tamponi orofaringei è stata disposta la chiusura della scuola dell’Infanzia dell’Istituto John Dewey per la giornata di lunedì 12/10.

A Venafro il sindaco Alfredo Ricci liceo scientifico ha disposto la chiusura per domani del Liceo Scientifico “Giordano”. Sentita scuola e Asrem il sindaco ha disposto la sanificazione dell’edificio scolastico di via Maiella. Pertanto, domani lunedì 12 ottobre il plesso il Giordano sarà chiuso per le operazioni di sanificazione.

A Sesto Campano il sindaco Eustachio Macari, ha disposto la chiusura e la sospensione delle attività didattiche per la sola giornata del 12 ottobre 2020 della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado.

A Castelpetroso il sindaco Michela Tamburri, ha disposto la chiusura della scuola per la giornata di oggi (12 ottobre) e domani per consentire la sanificazione delle aule per via dei sei casi cluster in paese.

Elenco in aggiornamento