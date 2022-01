Covid, l’elenco dei comuni che hanno chiuso le scuole in presenza (In aggiornamento)

L’aumento esponenziale dei contagi in Molise sta spingendo alcuni sindaci della regione a chiudere le scuole in presenza, adottando lo strumento della Didattica a Distanza. I sindaci, come noto, sono gli unici che possono, con propria ordinanza, adottare questo tipo di provvedimento.

Di seguito l’elenco, in aggiornamento, dei centri del Molise in cui le scuole resteranno chiuse in presenza.

SCUOLE CHIUSE IN PRESENZA FINO AL 15 gennaio

Baranello

Bojano

CAMPOBASSO

Campodipietra

Casacalenda (fino al 21.1)

Fossalto

Gildone

Guglionesi

Jelsi

Montenero di Bisaccia

Ripalimosani

Roccamandolfi

San Martino in Pensilis

Santa Croce di Magliano

Sant’Agapito (fino al 28.1)

Termoli

Torella del Sannio

Toro

Trivento

Ururi