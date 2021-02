Covid, le terapie intensive in Molise sono occupate al 28%. I posti di area non critica al 33%

In Molise si avvicina la soglia critica dei ricoveri nell’area medica che è fissata al 40%. E’ quanto riportato dal rapporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in base alla rilevazione del 15 febbraio. Per quanto riguarda le terapie intensive, i posti letto occupati dai pazienti Covid, rispetto al totale dei dispobili, sono il 28%: il dato nazionale è del 24%. La soglia critica è del 30%.

Nell’area medica, invece, i posti letto occupati da pazienti Covid sono il 33%, il dato nazionale è del 30%. La soglia critica del 40.

E’ da alcuni giorni che è stato lanciato l’allarme in regione proprio per quanto riguarda i posti letto in area non critica. Tanto che sono stati attivati 10 posti al Gemelli Molise e si sta cercando un’implementazione maggiore attraverso altri privati accreditati.