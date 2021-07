Covid, le regioni a rischio zona gialla. In arrivo un nuovo decreto per il green pass su treni e aerei

Allungare la lista dei luoghi dove sarà obbligatorio entrare con il «green pass» per fermare l’avanzata della variante Delta del Covid-19. È l’obiettivo del governo che la prossima settimana approverà il decreto per imporre la certificazione verde su treni, navi e aerei, ma anche per fissare le misure per il ritorno in classe di tutti gli studenti. La curva epidemiologica torna a salire, il cambio dei parametri inserito nel provvedimento varato il 22 luglio scorso impedisce a otto Regioni di tornare in zona gialla, ma anche i ricoveri sono in aumento e dopo Ferragosto c’è il rischio che in alcune aree tornino le restrizioni. L’ultimo bollettino della struttura guidata dal commissario Francesco Paolo Figliuolo certifica che sono stati vaccinati con doppia dose quasi 32 milioni di italiani. Ancora troppo pochi rispetto alla totalità della popolazione e dunque si cercherà di potenziare la campagna per incrementare il numero delle persone immunizzate.

Otto sopra 50 casi

L’ultimo decreto del governo stabilisce che si passa in zona gialla con un’incidenza di nuovi casi settimanali pari a 50 per 100 mila abitanti, ma con una percentuale di ricoverati in area medica pari al 15% e in terapia intensiva pari al 10%. Nell’ultima settimana otto regioni hanno superato i 50 casi — Emilia-Romagna (71,5), Lazio (87,5), Liguria (53,6), Sardegna(136,2), Sicilia (80,9), Toscana (94,5), Umbria (81,6) e Veneto (81) — portando la media nazionale a 58. Tutte sono ancora sotto la soglia critica di ospedalizzazioni, ma il trend è preoccupante e gli esperti raccomandano massima attenzione e uso delle protezioni quando ci si trova in situazioni e in luoghi affollati.

A rischio «giallo»

I timori maggiori riguardano la Sicilia, dove la percentuale dei ricoverati in area medica ha raggiunto l’8% e in terapia intensiva il 4,7%.Sorvegliate speciali sono la Sardegna, con il 4,4% dei posti occupati nei reparti e il 4,2% in terapia intensiva, e il Lazio, con il 4 % in area medica e il 3,7% in terapia intensiva. La soglia critica è ancora lontana, ma la velocità di diffusione del virus non lascia tranquilli. Per questo si sono intensificati gli appelli dei governatori a mantenere alta l’attenzione e soprattutto a vaccinarsi.

Le mascherine

In zona gialla tornano infatti alcune restrizioni, compreso l’obbligo di mascherina all’aperto per tutti i cittadini che hanno più di 6 anni. Si può andare nei bar e nei ristoranti all’aperto a pranzo e a cena, ma soltanto con consumo al tavolo. Al chiuso si può invece andare nei bar e nei ristoranti solo fino alle 18.

Il «green pass»

Le regole del «green pass» in zona bianca, valgono anche per la zona gialla. Il decreto del 22 luglio ha stabilito che la certificazione verde rilasciata a chi ha ricevuto la prima dose di vaccino negli ultimi 15 giorni, a chi è guarito negli ultimi sei mesi, oppure a chi ha effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 precedenti servirà dal 6 agosto per svolgere numerose attività. In particolare deve essere esibita: nei ristoranti e bar al chiuso per il consumo al tavolo; per andare al cinema e a teatro; per partecipare a eventi, congressi e fiere; per frequentare piscine, palestre, centri benessere, circoli sportivi, centri termali, parchi tematici e di divertimento; per giocare nelle sale o nei casinò.

Navi e aerei

Ora il governo vuole allungare la lista. Martedì prossimo sarà la cabina di regia politica — dopo aver consultato gli esperti del Comitato tecnico -scientifico — a dover stabilire da quando imporre il «green pass» per i trasporti a lunga percorrenza. Nell’incontro che si è svolto la scorsa settimana il presidente del Consiglio Mario Draghi ha assicurato al leader della Lega Matteo Salvini che le decisioni saranno prese in accordo dopo aver esaminato i dati. L’orientamento dell’esecutivo era di imporre l’obbligo già dal 6 agosto in modo da evitare — così come accaduto alla fine dell’estate del 2020 — che al rientro degli italiani dalle vacanze, soprattutto dall’estero, la curva epidemiologica salisse velocemente. Salvini è contrario, anche perché — ha spiegato — l’obbligo del «green pass» dagli inizi di agosto rischia di scoraggiare chi deve ancora pianificare le vacanze o provocare annullamenti da parte di chi ha già prenotato, danneggiando così il turismo che invece mostra segni di ripresa. Tutto è stato dunque rinviato proprio per analizzare i dati dei nuovi contagi, ma anche quelli relativi ai vaccini.

Scuola e trasporti

Discussione in corso pure sulla scuola. Entrerà nel decret o il piano del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che prevede la presenza in classe al 100% degli studenti, mentre è sospesa la scelta sull’eventuale obbligo vaccinale per il personale scolastico. Secondo l’ultimo bollettino 220 mila tra insegnanti e impiegati non sono vaccinati, un numero ritenuto troppo alto per garantire sicurezza ed evitare — così come ha assicurato Draghi — che non si tornerà alla Dad. Il Cts ha ribadito che l’attuale capienza all’80% di autobus e metropolitane non protegge dall’aumento dei contagi, ma le Regioni sono ancora indietro rispetto al potenziamento dei mezzi e dunque sarà necessario trovare una misura che a settembre scongiuri il rischio della didattica a distanza.