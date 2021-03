Dal Neuromed una nuova bella notizia: è stata dimessa la seconda paziente guarita dal Covid che era stata ricoverata in terapia intensiva a Pozzilli. Nel video, il ringraziamento al direttore sanitario del Neuromed, Orazio Pennelli, da parte della signora che può tornare così nel suo paese, a Montenero di Bisaccia, accompagnata in auto dai suoi familiari, arrivati a Pozzilli per riportarla a casa tra i suoi cari.

