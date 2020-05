Covid, l’autocertificazione (semplificata) per spostarsi tra le regioni dal 18 maggio

Da domani lunedì 18 maggio non sarà più necessario il modulo di autocertificazione per giustificare gli spostamenti all’interno non solo della propria città, ma anche in tutto il territorio regionale.

Resta però un ultimo modulo che, salvo peggioramento della situazione, ci servirà fino al 3 giugno: quello che deve giustificare gli spostamenti da una regione a un’altra. Ricordiamolo: non sono ancora consentiti, ma questi viaggi sono permessi per alcune ragioni.

Qui il modulo