Covid, l’Asrem corregge il bollettino: nessun contagio e 7 guariti

Dopo aver diramato un bollettino errata, l’Asrem ha divulgato, attraverso un’errata corrige, quello corretto. Che, per fortuna, porta solo buone notizie.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, domenica 20 giugno, non sono emersi decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 491.

Non ci sono stati trasferimenti e nessun nuovo ricovero, ma non si registrano nemmeno dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani resta di 6, tutti al Cardarelli e tutti in malattie infettive visto che la terapia intensiva da giorni è vuota.

Oggi non si registrano nuovi positivi e i tamponi processati sono stati 172.

I guariti di giornata sono 7 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 84, mentre i totali da inizio emergenza sono 13.696.

I guariti totali sono 13.107, i decessi 491.

In isolamento si trovano 2.483 cittadini.