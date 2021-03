Covid, l’Acem Ance Molise pronta a scendere in campo per le vaccinazioni

Un’azione di sostegno e collaborazione per accelerare il piano vaccinale e uscire quanto prima possibile dall’emergenza sanitaria, mettendo a disposizione gli enti bilaterali dell’edilizia, per la campagna vaccinale anti covid allo scopo di immunizzare il personale del settore.

E’ l’iniziativa dell’ACEM-ANCE Molise che con una nota a firma del Presidente Danilo Martino si è rivolta al Presidente di Cassa Edile e Scuola Edile del Molise Salvatore Venditti, richiedendo l’attivazione dei rispettivi organi amministrativi, nella convinzione che tali enti possano svolgere in questa fase un’azione di supporto assai importante, mettendo a disposizione le proprie strutture ed i propri locali per l’immunizzazione delle maestranze coinvolte nel mondo delle costruzioni molisane e loro famiglie operanti nel settore, ovviamente se le istituzioni preposte lo possano ritenere utile ed opportuno.

L’ACEM-ANCE Molise ritiene che la situazione di enorme difficoltà dell’intero Sistema Sanitario nel fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto, richieda uno sforzo congiunto per aiutare le comunità, in quanto soltanto una campagna vaccinale rapida ed efficiente può aiutare a ritrovare velocemente quel clima di fiducia e di serenità indispensabile per riuscire a ripartire e a intraprendere un solido percorso di crescita economica.