Covid, la solidarietà corre in circolo. Avviata la raccolta di prodotti per i più poveri

L’obiettivo è quello di essere vicini ai nuovi poveri, a tutti coloro che stanno soffrendo il peso economico di una pandemia che sta mettendo in ginocchio intere famiglie. Si chiama “Solidarietà in circolo” ed è l’iniziativa che ha lanciato il Pd nazionale per il tramite del segretario Nicola Zingaretti e che è stata ripresa dal circolo Pd di Termoli e dalla Federazione del Basso Molise. Partner dell’iniziativa anche l’associazione creata dall’onorevole Laura Venittelli, Casa dei Diritti, l’associazione Ultimi e la Caritas della Diocesi di Termoli-Larino. “E’ stata proprio la Caritas a mettere in evidenza il fenomeno dei nuovi poveri, tutte quelle persone che sono entrate nella soglia di povertà e che prima non lo erano. Da qui è nata la necessità – ha affermato il segretario del circolo di Termoli, Maricetta Chimisso – di aprire un vero e proprio emporio di prodotti di prima necessità. Questa volta l’attenzione non si è soffermata sulle derrate alimentari ma sui prodotti per l’igiene della casa e della persona e per l’infanzia che sono indispensabili per garantire la sopravvivenza della persona”. E così tutti i sabati fino al 22 dicembre dalle 10 alle 12 e il giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti coloro che lo vorranno si potranno recare presso la sede del Pd di Termoli in via Adriatica per consegnare il proprio dono che poi verrà dato alla Caritas e da questa in distribuzione ai più poveri. “Questa crisi è più grave di quella che si è verificata nel 2008 e negli anni a seguire – ha affermato Laura Venittelli della Casa dei Diritti durante la conferenza stampa assieme al segretario di Federazione Oscar Scurti e alla consigliera comunale Manuela Vigilante – Come Casa dei Diritti riceviamo tutti i giorni segnalazioni su queste tematiche perché sono quelle legate alle esigenze reali ed è per questo che abbiamo voluto dare un sostegno fattivo e collaborativo”.

