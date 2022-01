Lo scorso anno c’erano “solo” 1.088 positivi al 17 gennaio e al Cardarelli si trovavano, però, 70 pazienti, di cui 10 in terapia intensiva. Quel giorno ci furono 4 ricoverati e 2 decessi. Oggi, con oltre 8mila positivi in regione, in ospedale ci sono 24 pazienti, di cui 14 non vaccinati, e solo 1 in terapia intensiva.