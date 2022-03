Covid, la protesta del Comitato Vittime a Campobasso nel giorno del ricordo

Oggi é il giorno per ricordare non solo dei cari persi a causa della pandemia ma anche per le cause e la malasanità. I molisani non dimenticano i video e le denunce dei familiari delle vittime da covid , padri e madri che chiedevano aiuto per mancanza di ossigeno o di assistenza per mancanza di personale .Sicuramente c’é anche chi ha dato anima e corpo sul lavoro come il personale sanitario e volontari a carattere nazionale e questo non si puó dimenticare. Nel Molise é presente un comitato di familiari delle vittime da covid che sta lottando con le unghie e con i denti per la veritá e giustizia , a loro rinnoviamo la nostra solidarietà attiva come abbiamo fatto durante questi anni, é una battaglia di civiltà anche per coloro che non sono coinvolti direttamente. “É semplicemente vergognoso – dice il sindacato Soa – che in Molise continuano sperperi di soldi pubblici per privati e altro mentre il diritto alla salute é sempre piú appeso ad un filo sottile, mantenuto solo per immagine da una politica nazionale e regionale incompetente e volutamente distratta, mentre la gente spesso ci rimette la sua stessa vita. Nulla viene a caso ed é anche per questo che non bisogna fermarsi davanti a una giornata del ricordo , soprattutto lo diciamo ad una buona parte della politica e delle istituzioni che continua con ipocrisia a commemorare quello che in parte poteva essere evitato. La lotta per la verità e giustizia deve continuare ogni giorno”.