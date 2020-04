Covid, la paziente 1 del cluster di Montenero esce da Terapia Intensiva

Dopo la bella notizia di ieri del medico di Termoli paziente 1 del cluster che aveva contratto il Coronavirus andando in vacanza in Trentino, nella giornata di oggi anche la paziente 1 del cluster di Montenero, la 61enne che di fatto era stata la prima persona a risultare positiva al Covid 19 è uscita dalla Terapia Intensiva. Anche per lei, al pari del medico termolese, una degenza di quasi un mese all’interno del reparto dedicato ai malati più gravi di Covid. Sicuramente una buona notizia mentre si attende la settimana prossima e l’altra dopo ancora per verificare la portata del virus in Molise.