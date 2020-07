Covid, «la montagna ha partorito il topolino». Felice “a valanga”

«La montagna ha partorito il topolino». E’ questo il commento di Nicola Felice, presidente del Comitato San Timoteo riguardo al futuro dell’ospedale bassomolisano contenuto all’interno del piano Covid che ha trasformato il Cardarelli in Hub regionale (qui l’articolo). «Per il San Timoteo si può e si deve fare di più – tuona Felice – Se realmente si intende cambiare verso rispetto al passato e “puntare” sull’unico ospedale del basso Molise e di confine, questo è il momento propizio. Occorre ora provvedere a potenziare in primis il personale, la diagnostica, oltre il laboratorio molecolare con l’acquisto di nuove apparecchiature tecnologicamente avanzate. Correzioni e integrazioni, dovranno essere apportate da subito con il Piano Operativo Sanitario 2019/2021, già in forte ritardo e non più procrastinabile».