Covid, la minoranza di Petacciato: “Presto lo screening di massa”

Fare chiarezza sulla realtà dei contagi e sulla diffusione del virus sul territorio e, allo stesso tempo, attivare lo screening di massa per ridurre la possibilità del contagio. E’ quello che chiede la minoranza consiliare di Petacciato al sindaco Roberto Di Pardo attraverso una mozione urgente che è stata protocollata in Comune. “Questa mattina – afferma Matteo Fallica a nome della minoranza consiliare, abbiamo depositato una “mozione urgente” al sindaco. Ci rendiamo conto della situazione di emergenza e non vogliamo assolutamente inasprire i toni; ma pretendiamo, prima di tutto, che si faccia chiarezza sulla realtà dei contagi e della diffusione del virus sul nostro territorio.Inoltre chiediamo che venga effettuato un immediato “screening di massa” in modo da ridurre al massimo le possibilità di contagio e individuare quanti più possibili positivi asintomatici.Sono già diversi i comuni in Molise, molti limitrofi, che hanno avviato questo tipo di attività sul territorio. In questo momento non servono posizioni di chiusura politica. Confidiamo che il sindaco, stavolta, valuti con serietà e serenità le nostre proposte al fine di creare una comune “barriera” contro questo nemico invisibile”.