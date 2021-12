Covid, la mappa aggiornata dei contagi: 92 casi a Isernia e 86 a Guglionesi

La situazione al 1° dicembre: 34 casi a Termoli, 24 a Campobasso

Coronavirus, l’Asrem ha reso noto l’aggiornamento dei casi positivi in regione (CLICCA QUI PER LA MAPPA COMPLETA CON TUTTI I COMUNI).

Sono 92 i casi attualmente positivi a Isernia. Il capoluogo pentro risulta il centro molisano con il maggior numero di contagi.

86 invece i casi a Guglionesi. 34 le persone positive a Termoli mentre sono 24 i contagiati nel capoluogo di regione. 14 i casi a Sepino, 12 a Monteroduni e Casacalenda.

10 i casi a Venafro e anche a Montorio nei Frentani (il sindaco Ponte è stato uno dei primi in Italia ad adottare la misura che prevede l’utilizzo delle mascherine all’aperto).

In totale, in regione, ci sono 432 casi di positività (dati, come anticipato, aggiornati al 1° dicembre 2021).

Sempre il 1° dicembre (clicca QUI per leggere l’articolo) il bollettino dell’Asrem ha fatto registrare 19 nuovi casi su 608 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che scende al 3,1%.

I positivi (19) sono di: 1 Baranello, 2 Campobasso, 1 Capracotta, 4 Guglionesi, 2 Isernia, 2 Montenero di Bisaccia, 1 Pescolanciano, 1 Santa Croce di Magliano, 4 Termoli, 1 Ururi.

I guariti di giornata sono stati 35 e pertanto il numero degli attualmente positivi è sceso a 432, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.263. I guariti totali sono 14.313.