Covid, la giornata più nera del Molise: 5 decessi, 5 ricoveri e altri 83 positivi

Giornata drammatica quella vissuta oggi, venerdì 30 ottobre, sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Sono stati registrati 5 decessi, 5 nuovi ricoveri in malattie infettive e un nuovo paziente finito in terapia intensiva. I ricoverati totali sono 23, di cui 17 in malattie infettive e 6 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 969. I nuovi contagi, su 633 tamponi processati, sono 83.

I nuovi positivi (83) sono:

1 Belmonte del Sannio (tampone richiesto dal medico di base)

6 Bojano (cluster noto)

2 Bonefro (tampone richiesto dal medico di base)

12 Campobasso (cluster noto)

1 Carpinone (cluster noto)

1 Casacalenda (cluster noto)

2 Castelpetroso (cluster noto)

10 Colletorto (cluster noto)

1 Colli al Volturno (cluster noto)

2 Fornelli (cluster noto)

3 Guglionesi (cluster noto)

8 Isernia (cluster noto)

2 Larino (cluster noto)

2 Longano (tampone richiesto dal medico di base)

1 Macchiagodena (cluster noto)

2 Montenero di Bisaccia (cluster noto)

1 Monteroduni (cluster noto)

2 Oratino (cluster noto)

3 Pesche (cluster noto)

1 Riccia (cluster noto)

5 Roccasicura (tampone richiesto dal medico di base)

1 San Giuliano di Puglia (cluster noto)

1 San Massimo (cluster noto)

5 Sant’Agapito (cluster noto)

1 Sant’Elena Sannita (tampone richiesto dal medico di base)

3 Sessano del Molise (cluster casa di riposo)

2 Termoli (cluster noto)

1 Toro (cluster casa di riposo)

1 Venafro (cluster noto)

I 5 deceduti di oggi sono:

2 Campobasso (malattie infettive)

1 Chiauci (malattie infettive)

1 Macchiagodena (malattie infettive)

1 Castelpetroso (terapia intensiva)

Oggi si registrano anche 5 nuovi ricoverati: 1 Carpinone, 1 Riccia, 1 Sant’Agapito, 1 Campobasso, 1 Sant’Elena Sannita.

Una persona di Campomarino ha superato la malattia ed è stata dimessa.

Un paziente di Termoli si è aggravato ed è stato trasferito da malattie infettive in terapia intensiva.

Si registrano anche 9 guariti: 1 Isernia, 3 Macchia d’Isernia, 2 Pesche, 1 Campobasso, 1 San martino in Pensilis e 1 Montenero di Bisaccia.

Le persone in isolamento sono 933.

