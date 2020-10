Covid, la Contucci si appella alla cittadinanza: “Senso di responsabilità”

Si appella al senso di responsabilità e al rispetto delle regole il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci. Dopo i nuovi 5 casi di positività al Covid-19 la Contucci ha voluto rivolgersi a tutta la cittadinanza. “Tre dei nostri concittadini risultati positivi al tampone hanno avuto contatti con cluster di fuori regione, mentre un’altra persona contagiata è da ricondurre a un cluster noto, che è quello della settantaquattrenne già segnalata positiva precedentemente. La quinta persona segnalata, invece, era già positiva e in isolamento, ma è stata presa in carico solo oggi nel conteggio dell’Asrem, in quanto aveva effettuato il test fuori regione. Confermo che lo stato di salute di questi concittadini non desta al momento particolari preoccupazioni e che gli stessi si trovavano già in isolamento da qualche giorno, perché erano venuti a loro volta in contatto con altre persone positive. Rivolgo il mio augurio e quello della nostra Amministrazione comunale a tutti i monteneresi che hanno incontrato loro malgrado il Coronavirus, augurando di cuore una pronta e completa guarigione. Non ritengo di dover lanciare in questa occasione alcun messaggio allarmistico, ma evidenzio come il Covid-19 sia tornato a viaggiare con una velocità e una facilità piuttosto evidenti, in qualunque zona d’Italia. Nessuna esclusa. Esorto tutti, ancora una volta, a una maggiore prudenza e al già auspicato senso di responsabilità individuale e collettivo”.