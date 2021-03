Come annunciato nei giorni scorsi la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Aida Romagnuolo, ha incontrato i sindaci di alcuni Comuni molisani per donare tamponi al fine di effettuare uno screening gratuito per rilevare eventuali positività al Covid-19 nelle varie comunità. Prima tappa l’amministrazione di Guardialfiera. Il sindaco, Vincenzo Tozzi, che a sua volta ha acquistato altri 150 test antigenici in vista dei controlli che si svolgeranno su base volontaria la prossima domenica in paese, ha accolto con gratitudine l’esponente di maggioranza a palazzo D’Aimmo. Lo stesso è avvenuto a Ripabottoni e Morrone del Sannio, dove la consigliera Romagnuolo è stata ricevuta rispettivamente dai primi cittadini, Orazio Civetta e Antonio Colasurdo. «Un atto dovuto ai nostri territori, alla nostra gente – ha rimarcato la consigliera Romagnuolo – A ciascun sindaco ho consegnato 100 tamponi. Continuerò ad agire nel bene di tutti e a supportare qualsiasi iniziativa che possa rispondere alle esigenze della popolazione». Presto, altri test saranno donati ad ulteriori Comuni.

Covid, la consigliera regionale Aida Romagnuolo consegna centinaia di tamponi ai sindaci