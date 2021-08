Covid, l’86enne era vaccinato ma è morto per diabete. Era ospite di una casa di riposo, tamponi a tappeto nella struttura

Secondo decesso in due giorni in Molise per Covid: un’escalation preoccupante visto che prima di ieri, l’ultima vittima del virus c’era stata il 1° luglio. Oggi, lunedì 23 agosto, a perdere la vita è stato un 86enne di Isernia che era ricoverato in malattie infettive. L’anziano si trovava in una casa di riposo ed era stato ovviamente vaccinato: le cause del decesso sono riconducibili principalmente al diabete, tuttavia il tampone, al momento del ricovero, era positivo.

Ora l’Asrem ha avviato lo screening all’interno della casa di riposo di Isernia per individuare eventuali ulteriori positività. Una situazione delicata sulla quale c’è la massima attenzione da parte delle autorità sanitarie.