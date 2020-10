Covid, Iss e ministero: “Segnali di criticità”. Sale indice Rt, Molise il migliore con 0,61

Per la prima volta si registrano segnali di criticità significativi relativi alla diffusione del Coronavirus” in Italia. E’ quanto affermano ministero della Salute e Istituto superiore di sanità nel monitoraggio relativo al periodo dal 28 settembre al 4 ottobre, sottolineando che “si osserva un notevole carico dei servizi territoriali che va monitorato per i suoi potenziali riflessi sui servizi assistenziali”.

Indice di contagio Rt nelle regioni

Nel periodo in questione l’indice di trasmissibilità l’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,06. L’indice di contagio Rt supera il valore soglia di 1 in 13 regioni e 2 province autonome, a Trento e Bolzano. La Campania ha il valore maggiore, con 1.24, seguita da Sicilia con 1,22 e da Trento a 1.18. Migliori il Molise con 0.61, Emilia Romagna a 0,84 e Marche con 0.91. La Lombardia, regione simbolo della prima ondata, resta sotto con 0,95.

Questi i valori regione per regione:

Abruzzo 1,13

Basilicata 0,93

Campania 1,24

Calabria 1,02

Emilia Romagna 0,84

Friuli Venezia Giulia 1,09

Lazio 1,16

Liguria 1,09

Lombardia 0,95

Marche 0,91

Molise 0,61

Piemonte 1,3

Provincia autonoma di Bolzano 1,1

Puglia1,01

Sardegna 1.01

Sicilia 1,22

Provincia autonoma di Trento 1,18

Toscana 0,99 Umbria 1,12

Valle d’Aosta 1,09

Veneto 1,13