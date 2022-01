Covid, Isernia: screening gratuito della popolazione scolastica prima del rientro in aula

L’amministrazione comunale di Isernia rende noto che prima della riapertura delle scuole, prevista per lunedì 10 gennaio, sarà effettuata una campagna di screening dell’intera popolazione scolastica, con tamponi rapidi gratuiti per bambini nati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2019.

La campagna è stata promossa dal Comune, che coprirà il totale importo delle spese.

D’intesa con il Centro Medico Specialistico che effettuerà il servizio, i prelievi verranno eseguiti in modalità drive-in, per evitare assembramenti e garantire la migliore sicurezza possibile.

Utilizzando idonee strutture ambulatoriali e personale specializzato, lo screening sarà svolto nelle seguenti date:

– 6 gennaio, dalle ore 8 alle 16, presso il laboratorio “Vita Salus” in via Le Piane 77;

– 8 e 9 gennaio, dalle ore 8 alle 16, presso il laboratorio “Vita Salus” in via Le Piane 77 e nell’area dell’antistadio “Lancellotta” in località Le Piane.