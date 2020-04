Covid, iniziata la distribuzione dei buoni per l’acquisto degli alimenti

E’ iniziata questa mattina, venerdì 10 aprile, la consegna dei primi buoni spesa erogati dal Comune di Termoli per fronteggiare l’emergenza alimentare legata al Coronavirus. Al momento sono più di 500 le domande che sono state presentate al Comune di Termoli da parte di persone che hanno fatto richiesta. Sono più di 500 le richieste da parte di chi si sta trovando ad affrontare un momento di difficoltà economica connesso al Covid. Il sostegno è stato erogato sotto forma di buoni pasto del valore di 500 euro e la consegna è stata fatta attraverso la presentazione di un documento di identità all’interno dell’ufficio in via Largo Martiri delle Foibe dove è stato allestito un percorso per evitare agli assembramenti che non sono consentiti dal decreto del presidente Conte. Si tratta sicuramente di una situazione molto difficile anche per i termolesi.