Covid, inizia la campagna vaccinale per i volontari della Protezione Civile

La Regione Molise avvia la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 per gli oltre 600 volontari della Protezione Civile Regionale, che ogni giorno con grande impegno e indiscussa capacità danno il loro supporto nella gestione della pandemia e di tutte le altre emergenze.

Con circa dieci giorni di ritardo, rispetto a quanto programmato, a causa dello stop imposto alle inoculazioni del vaccino Astra-Zeneca, già lunedi 22 marzo inizieranno le somministrazioni della prima dose nei centri vaccinali di Campobasso e di Isernia secondo appuntamenti calendarizzati.

Il Governatore della Regione Molise Donato Toma e il Consigliere delegato alla Protezione Civile Armandino D Egidio hanno ritenuto “fondamentale vaccinare i volontari”, ancor più alla luce di quanto annunciato dal presidente Draghi circa un maggior coinvolgimento del sistema di Protezione Civile in aspetti strategici nella gestione della pandemia. Era necessario garantire alle donne e agli uomini del sistema del volontariato di prestare la loro collaborazione in totale sicurezza per se stessi, per gli assistiti e per le loro famiglie.