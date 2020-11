Covid, infanzia, primaria e secondaria di I grado chiusa a San Martino in Pensilis

Nella serata di ieri -ha fatto sapere il sindaco di San Martino in Pensilis- Giovanni Di Matteo- ho appreso i dati relativi ai tamponi effettuati. I soggetti positivi al tampone molecolare sono in numero di 6, per un totale di 10 attualmente positivi e tutti in isolamento con i loro familiari conviventi. Inoltre, un altro soggetto è risultato positivo al tampone antigenico; in totale risultano 21, anch’essi in isolamento con i loro familiari conviventi. Alcuni di loro riguardano l’ambito scolastico. A scopo cautelativo e precauzionale, d’intesa con il dirigente scolastico e l’autorità sanitaria, al fine di provvedere alla sanificazione dei plessi scolastici e dei mezzi di trasporto, ho ritenuto opportuno emettere ordinanza di chiusura della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di Primo grado e l’utilizzo della didattica a distanza da oggi, 17 novembre 2020”.