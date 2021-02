Covid, in Rianimazione al Cardarelli anche una 20enne di Termoli

Non ci sono notizie confortanti dal Cardarelli di Campobasso dove, nella notte appena trascorsa, per una ragazza di Termoli di appena 20 anni si è reso necessario il ricovero in Rianimazione. Una notizia che sconvolge anche per la giovane età della paziente. La situazione legata all’emergenza Covid continua ad assumere sempre più una piega drammatica alla luce anche della situazione legata ai posti letto. Il trasferimento della 20enne nel reparto di Terapia Intensiva del Cardarelli si è reso necessario per cercare in tutti i modi di salvaguardare le giovani vite. Per.fortuna sembra che la giovane stia reagendo bene.