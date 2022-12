Covid in Molise, un nuovo ricovero e 105 positivi. Situazione stabile

Situazione stabile in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 3 dicembre, non si registrano decessi. Si evidenzia un solo nuovo ricovero in Malattie infettive al Cardarelli di Campobasso e si tratta di una persona di Isernia. Mentre sono 105 i nuovi casi di positività a fronte di 49 nuovi guariti e quindi negtaivizzati.

I morti totali per Covid in Molise sono 697.

SITUAZIONE AL CARDARELLI

Non si registrano trasferimenti da reparto a reparto. Gli attualmente ricoverati al Cardarelli sono 12, di cui 11 in Malattie infettive e 1 in Terapia Intensiva

SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI

Dei 12 ricoverati, 1 non è vaccinato, 1 ha due dosi e 10 hanno tre dosi.

I NUOVI CASI

Oggi si registrano 105 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 542 tamponi processati: c’è stato un aggiornamento dei tamponi processati nelle farmacie e nei laboratori.

I nuovi casi (105) sono: