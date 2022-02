Covid in Molise, un altro decesso e un nuovo ricovero. I guariti sono 60

Situazione stabile in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Da domani si torna in zona gialla ma intanto i dati odierni continuano a far riflettere. oggi c’è un nuovo ricovero in Malattie Infettive (di Campomarino).

Purtroppo si registra il decesso di un uomo di 82 anni di Albano Laziale (ricoverato in Molise nel reparto di Terapia Intensiva del Cardarelli).



I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 555.

SITUAZIONE AL CARDARELLI



Attualmente in ospedale ci sono 48 persone ricoverate: 28 in Malattie Infettive; 15 reparto Anziano Fragile Covid e 5 in Terapia Intensiva. Oggi non si registrano né dimessi e neppure trasferimenti da reparto. I nuovi guariti, quindi negativizzati sono 60.

SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI



Dei 48 ricoverati, 19 non sono vaccinati, 3 hanno una dose, 6 hanno due dosi e 20 hanno tre dosi.

I NUOVI CASI



Oggi si registrano 155 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1252 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 12,38%.

I tamponi molecolari processati sono stati 464 ed i positivi riscontrati 26. I tamponi rapidi processati sono stati 788 ed i positivi riscontrati 129.

I nuovi casi (155) sono: