Covid, in Molise terapie intensive al 38%, 28% area non critica

In Molise la percentuale dei posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19, rispetto al totale di quelli disponibili, è pari al 38%. La scorsa settimana (22 novembre), era del 32%.

È quanto emerge dal rapporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) in base alla rilevazione giornaliera del 29 novembre del Ministero della Salute. La percentuale nazionale è del 43%.

Nell’area ‘non critica’ la percentuale dei posti letto occupati è del 28%, in precedenza (22 novembre) era del 23%; quella nazionale al 29 novembre è pari al 49%.