Covid, in Molise ricoverati solo non vaccinati. Agli indecisi: “Correte a farlo”

Sette pazienti su sette al Cardarelli non hanno ricevuto le dosi

Il Molise sta riuscendo a reggere abbastanza bene l’urto della quarta ondata perché ha una popolazione vaccinata più alta della media italiana. Nella nostra regione il 90% dei cittadini sono immunizzati (entrambe le dosi), contro l’84% della media italiana. Ed è un dato molto importante che fa capire, se ancora ce ne fosse bisogno, l’importanza di aver fatto il vaccino.

Nessun vaccinato ricoverato al Cardarelli

Un alto dato che salta agli occhi, e sul quale gli indecisi dovrebbero riflettere, riguarda le ospedalizzazioni: il 100% dei ricoverati al Cardarelli di Campobasso per Covid non ha fatto il vaccino. In area medica si trovano 6 pazienti, nessuno dei quali ha ricevuto entrambe le dosi, e in terapia intensiva un paziente non vaccinato. In malattie infettive si trova un solo paziente che ha ricevuto una sola dose di vaccino, pertanto non può essere considerato immunizzato.

Una percentuale sulla quale evidentemente non è necessario alcun tipo di analisi o di discussione. Il vaccino protegge per il 90% dalle ospedalizzazioni e il dato del Molise ne è un’ulteriore conferma.

“Corrette a vaccinarvi”

“Purtroppo tutte le persone che sono in ospedale in Molise non sono vaccinate e pertanto – ha commentato il dg Asrem Oreste Florenzano da noi sollecitato sull’argomento – emerge ancora una volta con chiarezza quale sia l’importanza delle vaccinazioni.

In Molise stiamo ricevendo una pressione minore, anche a fronte di quello che sta succedendo in Italia con la quarta ondata, proprio perché abbiamo vaccinato più del 90% della popolazione. Ma il 10% è a rischio e pertanto lancio un accorto appello affinché possano dissipare ogni dubbio e correre a vaccinarci. dim