Covid in Molise: positivi su tampone (14,75%). Due ricoveri. 389 nuovi casi

Sul fronte dell’emergenza Covid oggi (2 aprile 2022) non si registrano decessi. Fanno da contraltare i due nuovi ricoveri al Cardarelli (paziente di Ferrazzano nel reparto Anziano Fragile e uno di Agnone in Malattie Infettive). Da quest’ultimo reparto è stato dimesso un paziente di Campobasso. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 41. Mentre i nuovi positivi salgono a 389.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 594 così come riporta il bollettino Asrem di ieri 1 aprile.

SITUAZIONE AL CARDARELLI

Dunque non ci sono trasferimenti ma si registrano due nuovi ricoveri come abbiamo specificato all’inizio e si tratta di pazienti che si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Pertanto i ricoverati totali sono 30, di cui 21 in Malattie Infettive e 9 nel reparto “anziano fragile”.



SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI

Dei 30 ricoverati, 5 non sono vaccinati, 6 hanno due dosi e 19 hanno tre dosi.

I NUOVI CASI

Oggi si registrano 389 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2.637 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14,75%.

I nuovi casi (389) sono: