Covid, in Molise Omicron a più dell’80%. Scutellà: “Variante molto contagiosa”

Domani il via ai sequenziamenti nel laboratorio del Cardarelli diretto dal dottor Scutellà

Un’esplosione di contagi dovuta principalmente al dilagare incontrollato della variante Omicron anche in Molise, come del resto sta avvenendo nel resto d’Italia. A confermare la notizia è il dottor Massimiliano Scutellà, responsabile del laboratorio di biologia molecolare del Cardarelli di Campobasso. Insieme alla sua equipe nella giornata di domani, lunedì 3 gennaio, procederà al sequenziamento di tutte le nuove infezioni, come indicato dal ministero della Salute che ha dato il via ad una nuova indagine rapida in Italia. Per monitorare la diffusione della nuova variante e l’impatto sulla popolazione.

I risultati di questa nuova indagine – ci ha spiegato Scutellà – saranno disponibili non prima di una settimana perché il sequenziamento richiede dei tempi specifici.

Ad ogni modo, da uno screening effettuato nei giorni scorsi dal laboratorio del Cardarelli, è evidente come la variante Omicron sia giù ampiamente dominante nella nostra regione.

“L’ultimo sequenziamento – ha commentato il dottor Scutellà – l’abbiamo effettuato nei giorni che hanno preceduto il Natale e abbiamo riscontrato una presenza di Omicron al 24%. Nei giorni successivi abbiamo effettuato uno screening, una procedura che fornisce un’attendibilità pari al 90-95%, e la variante sudafricana era già a più dell’80%. Purtroppo per ogni contagio da Omicron se ne irradiano una marea, e questo spiega i tanti casi che stiamo registrando in questi giorni.”

All’inizio della prossima settimana conosceremo le percentuali esatte della diffusione di Omicron in Molise, ma è evidente come sia già ampiamente prelevante.